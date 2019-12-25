Петербург удивляет солнечной погодой

Пятый день подряд в городе светит солнце, и нет дождей.

Во вторник, 23 июня, метеорологические условия в Петербурге будет определять антициклон. Он удержит малооблачную и спокойную погоду с полным отсутствием дождей. На удивление, пятый день подряд в городе на Неве будет светить солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Все это поможет термометрам повысить свои показания. Температура воздуха в городе поднимется до +25…+27 градусов. В Ленобласти потеплеет до +23…+28 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы спасаются от жары на пляже у Южной дороги.

Фото: pixabay.com