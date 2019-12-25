В Петербурге раскрыли банду мошенников, которые придумали миллионные компенсации за БАДы

Подозреваемые представлялись пенсионерам сотрудниками Центробанка и налоговой.

Вечером 13 апреля в Петербурге задержали пятерых подозреваемых по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, мошенники под видом сотрудников Центробанка и налоговой службы обещали пенсионерам серьезную компенсацию за приобретение БАДов. Задержанные пользовались теми же базами, которыми пользовались арестованные за имитацию врачебных услуг при продаже биологически активных добавок люди.

Мужчин подозревают в четырех аналогичных эпизодах. По каждому предъявили обман пожилых горожан. В общей сложности они выманили у пенсионеров 4 млн рублей. Во всех случаях подозреваемые звонили потерпевшим и беседовали с ними по поводу БАДов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Двое из пяти задержанных оказались петербуржцами, остальные из Казахстана и Украины. Никто из них не был судим.

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