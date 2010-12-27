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Пятеро грабителей вынесли из петербургского магазина сигареты на сумму полмиллиона рублей
Сегодня, 11:28
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nastya960

Пятеро грабителей вынесли из петербургского магазина сигареты на сумму полмиллиона рублей

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Также они забрали из сейфа 70 тысяч рублей.

В Петербурге в поселке имени Свердлова после закрытия магазина "Табак" в него ворвались пятеро грабителей и вынесли товар на сумму 500 тысяч рублей. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительный источник.

Злоумышленников сняла камера видеонаблюдения. Они проникли в помещение примерно в промежуток между двумя и тремя часами ночи. Мужчины были с сумками, их лица были скрыты за капюшонами и бейсболками.

Из сейфа грабители забрали 70 тысяч рублей, также они украли табак общей стоимостью на полмиллиона рублей. Полиция разыскивает воров.

Ранее на Piter.TV: На "Маяковской" карманник вытащил у китайца кошелек с 10 тысячами рублей.
Фото: pixabay

 

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Теги: вор, кража, кража в магазине, поселок имени свердлова, сигареты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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