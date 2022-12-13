В Петербурге пьяный водитель Maybach на архивных номерах попытался дать взятку инспектору ДПС

Он уже трижды ездил пьяным за рулём.

В Петербурге пьяный водитель Maybach на архивных номерах попытался подкупить полицейского. В итоге автовладелец стал фигурантом двух уголовных дел. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 1 февраля у дома 35 по проспекту Испытателей инспектор ДПС остановил для проверки документов Maybach. За рулем находился 57-летний местный житель. База данных ГИБДД показала, что автомобиль числится архивным. Прежний владелец снял его с регистрации после продажи, а новый не поставил на учет, чтобы избежать ненужных расходов за нарушения ПДД. За это на водителя составили протокол по статье 12.1 КоАП РФ и изъяли комплект государственных номерных знаков.

В процессе общения у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования мужчина отказался. Выяснилось, что до этого он уже трижды пьяным водил автомобиль. В апреле 2021 года он был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии и к 30 месяцам лишения права управления.

Находясь в полицейском автомобиле, петербуржец попытался решить свои проблемы взяткой инспектору ДПС. Последний шанс в виде предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки нарушитель проигнорировал, кинув на торпеду две купюры по 1000 рублей.

В результате и водитель, и автомобиль были доставлены в отдел полиции Приморского района. В отношении водителя возбудили два уголовных дела: по части 2 статьи 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление) и статье 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ.

Ранее в Петербурге водитель под наркотиками устроил массовое ДТП, уходя от погони.

Видео: МВД