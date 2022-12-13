Водитель Porsche под наркотиками устроил ДТП с 9 автомобилями на Ириновском проспекте

На водительском сиденье инспекторы ДПС обнаружили пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что порошок является синтетическим наркотиком массой 0,15 грамма.

На Ириновском проспекте водитель Porsche Cayenne во время погони устроил массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На Ириновском проспекте 22 января около 11:40 наряд ДПС обратил внимание на Porsche Cayenne, двигавшийся без государственных регистрационных знаков. Когда полицейские предприняли попытку остановить иномарку для проверки, водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. На большой скорости Porsche задел 7 автомобилей, выехав обратно на проезжую часть Ириновского проспекта и попытался "проскочить" между двумя автомобилями Mercedes. Находившемуся в левом ряду Mercedes Е-200 досталось по касательной, а Mercedes GLK под управлением 46-летней женщины отбросило на остановку общественного транспорта. Никто из пешеходов не пострадал, а автоледи получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована в больницу.

У дома 41 корпус 1 по Ириновскому проспекту полицейские блокировали Porsche. За рулем иномарки находился 22-летний петербуржец с признаки наркотического опьянения. На водительском сиденье инспекторы ДПС обнаружили пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что порошок является синтетическим наркотиком массой 0,15 грамма. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался.

Полицейские выяснили, что нарушитель купил иномарку недавно. Прежний владелец снял Porsche с регистрационного учета, а новый не стал регистрировать автомобиль, желая уйти от возможной ответственности за нарушения ПДД. Также злоумышленник уже лишен права управления транспортом за вождение в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Также на улице Савушкина задержали пьяного бездомного за рулём Mercedes.

Видео: МВД