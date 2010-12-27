Психически нездоровая беглянка новгородка приехала в Петербург покорять эстраду

Ее талантов к культурной столице не оценили.

Петербургские полицейские 20 марта столкнулись с необычной историей приезжей из Новгородской области. Девушка сбежала из местной психиатрической больницы в Петербург, чтобы стать певицей.

Как стало известно, 24-летняя девушка, родом из деревни в Новгородской области, смогла сбежать из спецучреждения. К таким действиям ее побудила мечта - стать эстрадной певицей. Своими вокальными данными она решила удивить жителей Петербурга. Добиралась до города на Неве сбежавшая на перекладных и попутках. Однако путь к славе оказался намного сложнее, чем, видимо, себе его представляла мечтательница.

Полиция так и не поняла, чем занималась сбежавшая в Петербурге. После месяца попыток стать певицей она сама пришла в полицию Кронштадта убитая горем. В правоохранительных органах ее пробили по базе данных, и тут выяснилось, что девушка находится в федеральном розыске как психически больная, находящаяся в беспомощном состоянии.

Несостоявшуюся певицу доставили в Психиатрическую больницу №3. Отмечается, что после того, как ее состояние нормализуется, ее перевезут обратно на малую родину.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что петербуржец уехал на рыбалку и не вернулся.