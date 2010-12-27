Петербуржец уехал на рыбалку и не вернулся

Сотрудник "Газпрома" не выходит на связь 5-й день.

Накануне в Псковской области без вести пропал начальник петербургского участка "Газпром трансгаз". Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", мужчина уехал на рыбалку и не вернулся.

Известно, что 37-летний мужчина отправился на отдых 16 марта из дома на Спирина 16. Однако больше вестей от пропавшего не поступало. Его 42-летняя супруга обрались в полицию и заявила, что ее муж уехал на машине Mazda, но так и не сообщил о своем окончательном местонахождении.

Правоохранительным органам женщина добавила, что в семье не было ссор. Ранее газовик из дома надолго не уходил. Из особых примет – татуировка скорпиона слева на груди. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Трамвайном проспекте в кризисном центре в кроватке погиб младенец от несовершеннолетней матери.