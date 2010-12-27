На Трамвайном проспекте в кризисном центре в кроватке погиб младенец от несовершеннолетней матери

В Кировском районе во сне погиб младенец.

На Трамвайном проспекте погиб младенец. Трагедия произошла в кризисном центре “Маленькая мама”. Около десяти часов утра 20 марта труп полугодовалого ребенка обнаружил персонал заведения. За три часа до происшествия мальчика кормили, после чего он заснул. Внешних признаков насильственной смерти на теле жертвы эксперты не выявили. В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти.

Матери погибшего 17 лет. Несовершеннолетняя девушка оказалась в кризисном центре после ссоры со своей родительницей. Та выгнала юную петербурженку из квартиры по улице Антонова-Овсеенко.

