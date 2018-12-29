В Петербурге проживает более 50 тысяч бездомных людей

Только 9 тысяч из них обращаются за помощью.

В Петербурге проживает более 50 тысяч бездомных, и только 9 тысяч из них обращаются за помощью. Об этом сообщил председатель благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин.

Чаще всего люди оказываются на улице из-за трудностей с трудовой миграцией и семейных конфликтов. Именно такие причины называют 60 % бездомных, обратившихся за помощью в пункты обогрева и Дома ночного пребывания.

Кроме того, еще 20 % лишаются дома из-за деятельности мошенников, порядка 10 % - выходят из мест лишения свободы и не знают, куда податься. Также в числе бездомных есть те, у кого сгорел дом (около 4 %).

Ранее мы писали, что в прошлом году в Петербурге умерли более тысячи бездомных.

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