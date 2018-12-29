В прошлом году в Петербурге умерли более тысячи бездомных

Больше всего людей умирает в холодное время года.

В 2018 году в Петербурге умерли более 1000 бездомных. Больше всего бездомных умирает в холодное время года. Об этом сообщил председатель благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин.

Только в понедельник, 28 января, к нам в консультационную службу пришли 52 человека с просьбой о помощи. Люди просят направить их хоть куда-нибудь, лишь бы не мерзнуть и не умирать на улице, в подвалах и чердаках жилых и нежилых домов. Григорий Свердлин

По словам специалиста, сейчас все три пункта обогрева, которые принадлежат "Ночлежке", переполнены. За период с 1 октября по настоящее время в них переночевали 1296 человек. Каждая палатка может единовременно вместить в себя чуть больше 50 человек.

Пока на уровне правительства не будут приняты меры, цифры по смертности не изменятся. В городе должно быть больше пунктов обогрева. Сейчас в Петербурге функционирует пять палаток (еще две принадлежат "Мальтийской Службе Помощи" - прим.ред.), а должно быть как минимум 18 - в каждом районе города. Григорий Свердлин

Ранее мы писали, что бездомные с инвалидностью могут получить в Петербурге постоянную поддержку.

Фото: Piter.TV