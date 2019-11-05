"Папа, мы тебя вытянем отсюда": петербуржец помог бездомному найти родственников спустя 16 лет

Бездомный оказался ветераном Афганистана, который приехал в 90-е на заработки в Петербург и остался без документов.

Петербуржец обнаружил бездомного в подвале и помог ему найти родственников спустя 16 лет разлуки. Владимир не прошел мимо и поинтересовался историей бездомного – он оказался ветераном Афганистана. Выяснилось, что Виталий или Витя Борода, как его теперь называют, приехал в Петербург работать в 1992 году.

Приехал, устроились на "Красный треугольник", тогда был завод, работал, объект сделали, спросили поедешь на другое место? Я уже привык здесь. Они поехали, а я остался здесь. Моей жены брат, я дал ему паспорт и деньги, он якобы поехал в аэропорт за билетом и с концами. Виталий Новиков, бездомный

После долгих расспросов удалось выяснить, что раньше дядя Витя жил в Донецкой области. Владимир разместил объявления в группы родного города бездомного в надежде найти родственников.

Как раз через этот пост его родня увидела. Они мне начали звонить, написали кучу сообщений "ВКонтакте", я спал, не видел. Потом проснулся, ответил, и по вайберу мы с ними сейчас общаемся. Говорят, что ждут, говорят, что в шоке. Дочь его ездила к экстрасенсу, он сказал, что он умер. Владимир Лавров, местный житель

В Краматорске дядю Витю ждет дочь, сестра, племянники и собственная квартира.

Я даже не думал и не ожидал. Посмотрел, говорю: "Доча не ожидал, что так все". Она говорит: "Папа, не волнуйся, мы тебя вытянем отсюда". Я бы с удовольствием уехал, а как? Две границы, не могу без документов. Виталий Новиков, бездомный

Владимир отправил запрос в Консульство Украины для восстановления документов бездомного. А также дал дяде Вите, термос, телефон и повесил на шею адресник, чтобы тот не потерялся. Когда получится восстановить гражданство и купить билет, у дяди Вити снова будет свой дом и семья.

Фото и видео: Piter.TV