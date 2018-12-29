Бездомные с инвалидностью могут получить в Петербурге постоянную поддержку

Таким людям предоставляется долговременная помощь, а в некоторых случаях - пожизненная.

Бездомным в Петербурге предоставляется два вида обслуживания: полустационарное и стационарное. Первое предполагает кратковременную помощь, второе - долговременную, а в некоторых случаях и пожизненную. Об этом сообщил начальник отдела социальных программ Комитета по социальной политике Сергей Мацкевич.

Есть полустационарное обслуживание для бездомных, когда люди могут находиться в пункте помощи не более 4 часов, например, переночевать, поесть и получить одежду. Кроме того, есть стационарное обслуживание. Оно предлагается, в частности, инвалидам, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. В этом случае бездомные могут проживать в доме и получать помощь в течение полугода. В некоторых случаях такая помощь продлевается на всю жизнь. Сергей Мацкевич

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Фото: Piter.TV