Эксперт: в Петербурге функционирует пять пунктов обогрева

Кроме того, в городе есть Дома ночного пребывания на 270 койка-мест.

С наступлением холодов бездомные жители Петербурга остро ощутили на себе проблему недостатка теплого жилья. В городе на Неве с ноября по март в усиленном режиме работают пункты помощи и обогрева. Об этом сообщил начальник отдела социальных программ Комитета по социальной политике Сергей Мацкевич.

В настоящий момент в Петербурге функионирует пять пунктов обогрева, в каждом из них по 50 мест. Кроме того, бездомные горожане могут обратиться за помощью в Дома ночного пребывания, которые включают в себя 270 койка-мест.

Сегодня в Петербурге действует двухуровневая система оказания помощи бездомным. Нуждающимся помогают государственные учреждения, а также социальные, которые находятся в ведомстве администраций районов. Соцпомощь оказывается каждому бездомному, проживающему в Петербурге, в любое время года. При этом человек может быть не привязан ни к одному району. Сергей Мацкевич

Специалист добавил, что бездомным горожанам также помогают некоммерческие общественные организации, в числе которых "Ночлежка" и "Мальтийская Служба Помощи".

Ранее мы писали, что в Выборгском районе нашли бездомного с обморожением ног.

Фото: Piter.TV