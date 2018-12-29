В Выборгском районе нашли бездомного с обморожением ног

Мужчину госпитализировали.

В минувший понедельник, 7 декабря, в Выборгском районе петербуржцы обнаружили бездомного с обмороженными ногами. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчину уже доставили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Известно, что его нашли около гаражей Около на улице Курчатова. Медики поставили ему диагноз - обморожение обеих стоп 3-4 степени. Сейчас бездомный находится в состоянии средней степени тяжести и помещён на ожоговое отделение.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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