Иномарка врезалась в столб на Приморском шоссе и перекрыла движение

В ДТП никто не пострадал.

В Курортном районе Петербурга водитель не справился с управлением автомобиля на заснеженной дороге и снес столб. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП образовалась пробка, так как движение оказалось перекрыто.

Инцидент произошел на Приморском шоссе недалеко от поселка Разлив в сторону Сестрорецка. Renault Duster занесло и он на скорости врезался в столб, который не выдержал удара и упал прямо на проезжую часть.

В результате происшествия автомобилистам приходится объезжать аварию через заправку. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург