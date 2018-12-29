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Иномарка врезалась в столб на Приморском шоссе и перекрыла движение
Вчера, 15:43
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nadiputintseva

Иномарка врезалась в столб на Приморском шоссе и перекрыла движение

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В ДТП никто не пострадал.

В Курортном районе Петербурга водитель не справился с управлением автомобиля на заснеженной дороге и снес столб. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП образовалась пробка, так как движение оказалось перекрыто.

Инцидент произошел на Приморском шоссе недалеко от поселка Разлив в сторону Сестрорецка.  Renault Duster занесло и он на скорости врезался в столб, который не выдержал удара и упал прямо на проезжую часть.

В результате происшествия автомобилистам приходится объезжать аварию через заправку. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп на приморском шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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