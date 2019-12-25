В Петербурге выпустили во "взрослую жизнь" пять выхоженных тюленей

Все ластоногие однажды попали к специалистам совсем маленькими и в тяжелом состоянии.

В Центре реабилитации Фонда друзей балтийской нерпы 5 июня состоялся очередной "выпускной": пятерых подопечных выпустили во "взрослую жизнь". Прощание с выхоженными тюленями посвятили Дню эколога, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Животных лечили и выкармливали несколько месяцев, каждый из тюленей попал к специалистам в тяжелом состоянии и совсем маленьким. Ластоногих находили в разных частях Финского залива, Нарвского и Выборгского заливов. В Центре приводили в порядок здоровье подопечных, учили их охотиться за рыбой и отвыкать от присутствия людей, а затем готовили к свободной воде. По словам губернатора Александра Беглова, который тоже посетил тюлений выпускной, работа фонда важна для Петербурга. В городе стараются уделять больше внимания экологии и решать наболевшие проблемы.

Совсем недавно при губернаторе Петербурга образовался экологический совет.

Фото: Спасение тюленей 699-23-99 / "ВКонтакте"