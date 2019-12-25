При губернаторе Петербурга образовался экологический совет

В состав нового ведомства войдут специалисты в области охраны среды, руководители общественных объединений и организаций.

При губернаторе Петербурга появился Экологический совет. Соответствующее постановление городского правительства 28 мая подписал Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что совет будет курировать реализацию проектов и инициатив в сфере охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности, а также анализировать проблемы и вырабатывать их решения. Принятые советом решения смогут в дальнейшем стать основанием для подготовки новых проектов правовых актов и поручений. В состав нового ведомства войдут специалисты в области охраны среды, руководители общественных тематических объединений и организаций, лидеры общественного мнения.

Ранее мы рассказывали, что в Мурино появилось общество экоактвистов.

Фото: Piter.TV