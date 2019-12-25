В Мурино появилось общество экоактвистов

Они уже высадили деревья и кустарники в своем районе.

Владельцы квартир в ЖК Старая Крепость в Мурино основали собственное эко-движение. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино online" со ссылкой на интернет-газета "Родина на Неве".

Единомышленники хотят заниматься раздельным сбором мусора, проводить субботники и благоустраивать район Медвежий Стан. Частично планы уже осуществились – в апреле и мае удалось объединиться с сообществом Экология Медьвежьего Стана и посадить ели, деревья, декоративные растения.

Одна из участниц движения рассказала, что именно привлекает ее в борьбе за экологию:

Мотивирует меня заниматься вопросами экологии ответственность за Родину, наверное, других причин и нет. Как бы пафосно это ни звучало, но это так! призналась активистка

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге обновляется зеленый фонд.

Фото: ВКонтакте / 9online