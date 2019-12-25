В Мурино появилось общество экоактвистов

Владельцы квартир в ЖК Старая Крепость в Мурино основали собственное эко-движение. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино online" со ссылкой на интернет-газета "Родина на Неве".
Единомышленники хотят заниматься раздельным сбором мусора, проводить субботники и благоустраивать район Медвежий Стан. Частично планы уже осуществились – в апреле и мае удалось объединиться с сообществом Экология Медьвежьего Стана и посадить ели, деревья, декоративные растения.
Одна из участниц движения рассказала, что именно привлекает ее в борьбе за экологию:
Мотивирует меня заниматься вопросами экологии ответственность за Родину, наверное, других причин и нет. Как бы пафосно это ни звучало, но это так!
призналась активистка
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге обновляется зеленый фонд.
Фото: ВКонтакте / 9online
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