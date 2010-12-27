В Петербурге пройдет масштабная проверка всех учреждений после пожара в Кемерово

Полтавченко поручил лично отчитаться перед ним до конца недели.

После страшной трагедии в кемеровском ТЦ власти Санкт-Петербурга объявили о масштабной проверке всех общественных мест города. Георгий Полтавченко лично дал поручение главам районных администраций и комитетам проверить состояние пожарной безопасности в местах большого скопления людей.

Губернатор приказал тщательно осмотреть и учреждения, в которых находятся дети: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, поликлиники, больницы, концертные залы. В случае нахождения нарушений специалисты обязаны немедленно их устранить.

Ранее Piter.tv сообщал, что заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания. Чиновники почтили память погибших в пожаре в "Зимней Вишне".

Результаты масштабной проверки должны за эту неделю быть доложены лично губернатору. Также 25 марта стало известно, что в Петербурге и Ленобласти проверят 80 торговых центров.