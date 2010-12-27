Георгий Полтавченко почтил память погибших в Кемерово и приказал за неделю осмотреть все места массового скопления людей.

27 марта заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания. Губернатор Георгий Полтавченко почтил память погибших в Кемерово и приказал за неделю осмотреть все места массового скопления людей. Торгово-развлекательные центры города проверят на предмет соблюдения пожарной безопасности.

В выходные произошли трагические события в Кемерово. В результате пожара в торговом центре погибло более 60 человек. Самое ужасное, что там было много детей среди погибших Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга.

О результатах проверок доложат вице-губернатору города Александру Говорунову. В случае выявления недостатков будут приняты действенные и оперативные меры по устранению.