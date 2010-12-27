27 марта заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания. Губернатор Георгий Полтавченко почтил память погибших в Кемерово и приказал за неделю осмотреть все места массового скопления людей. Торгово-развлекательные центры города проверят на предмет соблюдения пожарной безопасности.
В выходные произошли трагические события в Кемерово. В результате пожара в торговом центре погибло более 60 человек. Самое ужасное, что там было много детей среди погибших
Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга.
О результатах проверок доложат вице-губернатору города Александру Говорунову. В случае выявления недостатков будут приняты действенные и оперативные меры по устранению.
Прошу эту работу проводить регулярно. Мы с вами этим занимаемся, но та трагедия, которая произошла, говорит о необходимости более жесткого контроля над антипожарной и антитеррористической безопасностью
Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга.