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Заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания
Сегодня, 10:54
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alexandra08
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Заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания

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Георгий Полтавченко почтил память погибших в Кемерово и приказал за неделю осмотреть все места массового скопления людей.

27 марта заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания. Губернатор Георгий Полтавченко почтил память погибших в Кемерово и приказал за неделю осмотреть все места массового скопления людей. Торгово-развлекательные центры города проверят на предмет соблюдения пожарной безопасности.

В выходные произошли трагические события в Кемерово. В результате пожара в торговом центре погибло более 60 человек. Самое ужасное, что там было много детей среди погибших

Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга. 

О результатах проверок доложат вице-губернатору города Александру Говорунову. В случае выявления недостатков будут приняты  действенные и оперативные меры по устранению.

Прошу эту работу проводить регулярно. Мы с вами этим занимаемся, но та трагедия, которая произошла, говорит о необходимости более жесткого контроля над антипожарной и антитеррористической безопасностью

Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга.

 

Теги: дым кемерово , зимняя вишня , пожар тц зимняя вишня последние новости
Категории: Новости СПб

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