В Петербуре и Ленобласти проверят 80 торговых центров

Александр Дрозденко сообщил, что Ленобласть готова оказать кемеровчанам любую помощь в лечении и реабилитации пострадавших.

После Кемеровской трагедии в Северной столице проведут проверку 80 торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Список будет направлен на согласование с МЧС по городу и области. Ранее губернатор Александр Дрозденко сказал, что в Ленобласти проверят противопожарную безопасность объектов массового скопления людей.

В ближайшее время сформируют рабочую группу. Специалисты установят, по каким адресам в первую очередь пройдут проверки.

Дрозденко рекомендовал районным администрациям области обратить внимание на пожарную безопасность общественных зданий: проверить наличие средств для тушения пожара, а также организовать учения по эвакуации.

Губернатор сообщил, что Ленобласть готова оказать кемеровчанам любую помощь в лечении и реабилитации пострадавших.

Напомним, что вчера, 25 марта, в Кемерово загорелся торговый комплекс "Зимняя Вишня". В пожаре погибло 64 человека, многие из них – дети.