Петербуржца под воздействием психотропа застали за онанизмом в поликлинике

Мужчину определили в токсикологическое отделение с острым пероральным отравлением веществом депримирующего действия.

Полиция Петербурга начала проверку, после неприятного инцидента, случившегося в одной из поликлиник города. По информации "Невских Новостей", в кабинете врача во время осмотра один из пациентов начал самоудовлетворяться. Очевидцы рассказали, что 34-летний мужчина был в неадекватном состоянии, схожем с наркотическим опьянением.

Медперсонал поликлиники принял решение отправить пациента на карете скорой помощи в профильную больницу в НИИ Джанилидзе. По прибытию мужчину определили в токсикологическое отделение, где поставили диагноз острое пероральное отравление веществом депримирующего действия.

Спустя некоторое время в личных вещах пациента обнаружили бутылку с бесцветной жидкостью. Вещество отдали на экспертизу, которая показала наличие в бутылке 1,4-бутандиола концентрации менее 15 %. Психотропное вещество является прекурсором, оборот которого органичен действующим законодательством в РФ. При этом уголовная ответственность предусмотрена лишь при концентрации 15 % и выше.

В отношении мужчины возбудили как минимум два административных производства, предусмотренные статьями "Хранение" и "Употребление".

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Фото: Piter.TV