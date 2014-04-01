17-летний петербуржец попал в больницу с отравлением психотропным веществом

Со слов друга пострадавшего, подросток употребил неизвестную жидкость, которую ему передали неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле "ВАЗ 2114".

Полицейские Невского района Петербурга устанавливают обстоятельства отравления подростка психотропным веществом. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что 30 марта вечером из компьютерного клуба на Ново-Александровской с острым пероральным отравлением психотропным веществом в тяжелом состоянии был госпитализирован 17-летний подросток.

Со слов друга пострадавшего, подросток употребил неизвестную жидкость, которую ему передали неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле "ВАЗ 2114". Проводится проверка.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе на Думской.

Фото: Piter.tv