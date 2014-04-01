17-летний петербуржец попал в больницу с отравлением психотропным веществом

Полицейские Невского района Петербурга устанавливают обстоятельства отравления подростка психотропным веществом. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что 30 марта вечером из компьютерного клуба на Ново-Александровской с острым пероральным отравлением психотропным веществом в тяжелом состоянии был госпитализирован 17-летний подросток.
Со слов друга пострадавшего, подросток употребил неизвестную жидкость, которую ему передали неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле "ВАЗ 2114". Проводится проверка.
Ранее полицейские задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе на Думской.
Фото: Piter.tv
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