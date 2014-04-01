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Полицейские задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе на Думской

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Им оказался 31-летний житель Ленобласти.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе на Думской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около двух часов ночи 30 марта на Думской улице произошел групповой конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. По версии правоохранителей, конфликт произошел между посетителями клуба и тремя мужчинами, подъехавшими на автомобиле ВАЗ-2110. Причина – слишком громкая музыка, звучавшая из салона автомобиля. Один из пассажиров машины произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

Сотрудники полиции установили личность стрелка. Им оказался 31-летний житель Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала драчуна с Думской. Из-за него мужчина потерял сознание.

Видео: МВД

Теги: думская улица, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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