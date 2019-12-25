Петербургский школьник попал в реанимацию с отравлением психотропом

Со слов матери, вечером он вернулся домой в неадекватном состоянии, вёл себя агрессивно.

Петербургский школьник попал в больницу с отравлением психотропным веществом. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу из квартиры дома по улице Ленина доставили 14-летнего школьника в тяжёлом состоянии с отравлением психотропными средствами. Со слов матери, вечером он вернулся домой в неадекватном состоянии, вёл себя агрессивно. Ребёнка поместили в реанимацию, опросу не подлежит.

Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете в ОДН УМВД России по Петроградскому району с 9 января 2019 года за антиобщественное поведение, с 1 июля 2021 года, как лицо, подозреваемое в совершении уголовного преступления.

Мать состоит на профилактическом учете в ОДН с 12 февраля 2021 года, как родитель, ненадлежащим образом исполняющий обязанности по воспитанию сына.

Ранее в Пикалево двухлетний мальчик отравился уксусом.

Фото: Piter.tv