В Мурино неадекватный мужчина требовал вызвать ему десант и инопланетян

В результате дебошира забрала скорая помощь.

В ночь на 5 августа во дворе жилого дома на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино заметили неадекватного полуголого мужчину. Он кидался на машины и требовал вызвать ему десант и инопланетян. В сети появилось видео с места событий.

Инцидент произошел около полуночи. По словам очевидцев, дебошира пытались утихомирить несколько мужчин, в результате чего едва не завязалась драка. Прибывшие по указанному адресу медики долго не могли усадить хулигана в карету скорой помощи. Врачам помог полицейский, который взял неадеквата за руку и провел к машине.

Ранее мы писали, что жителей Мурино напугало представление двух пьяниц-театралов.

Видео: ВКонтакте / Девяткино LIVE | Мурино