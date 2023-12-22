В Ломоносове 16-летний подросток отравился психотропом

В Ломоносове 16-летний подросток отравился психотропным веществом. Об этом стало известно Piter.tv.
По предварительной информации, 20 февраля около двух часов ночи в квартире дома по Ораниенбаумскому проспекту 16-летний подросток начал кричать, бегать, вести себя неадекватно и высказывать бредовые идеи.
Подростка госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии с отравлением неизвестным психотропным веществом.
Ранее в Петербурге одиннадцатиклассник отравился мефедроном.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все