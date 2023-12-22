В Петербурге одиннадцатиклассник отравился мефедроном

В Петербурге 17-летний одиннадцатиклассник отравился психотропными веществами. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 14 января в полицию поступила информация о госпитализации несовершеннолетнего из квартиры по Глухарской улице. По предварительной информации, школьник употреблял мефедрон. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
По телефону мать рассказала, что около двух лет назад сын уже госпитализировался с отравлением неустановленным веществом после того, как покурил сигарету. В воскресенье, 14 января, он уехал в магазин, а после позвонил и сообщил, что у него передозировка.
Ранее в Кудрово подросток по неосторожности отравился таблетками от депрессии.
Фото: Piter.tv
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