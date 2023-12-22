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В Кудрово подросток отравился таблетками от депрессии
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В Кудрово подросток отравился таблетками от депрессии

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Студент колледжа выпил слишком много таблеток.

В Кудрово юноша отравился таблетками от депрессии. Молодой человек переборщил с дозировкой, после чего ему стало плохо. 

Как стало известно Piter.tv, инцидент произошел на Центральной улице в одном из домов. Мальчика госпитализировали из квартиры, где он жил с родителями. У студента первого курса колледжа диагностировали острое пероральное отравление веществом депримирующего действия. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. 

Известно, что накануне, 11 января, мальчик выпил много таблеток от депрессии. Ранее он принимал препарат по рецепту, находился на консультативном наблюдении в частной клинике. 

Добавим, что юноша воспитывается в полной и благополучной семье. На учете в ПДН и ПНД не состоит.

Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Кировске мужчина ограбил знакомого под угрозой топора.

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, отравился таблетками, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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