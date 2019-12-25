К перевозкам маломобильных петербуржцев допустили 30 транспортных организаций

В их транспортных средствах созданы комфортные условия для поездок маломобильных пассажиров.

Специалисты проверили петербургский общественный транспорт на наличие условий для комфортных перевозок маломобильных граждан. Как рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту, соответствующую работу провела Комиссия по проведению квалификационного отбора транспортных организаций на право осуществления специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан и ГИБДД.

Известно, что квалификационный отбор на грядущий год проходил с 1 августа по 31 октября, в результате чего к перевозке допустили 30 транспортных организаций, с 52 специально оборудованными транспортными средствами. Еще 2274 автобусов и троллейбусов нуждаются в дооснащении, однако в целом полсотни транспортных средств достаточно, чтобы инвалидов-колясочников и маломобильных граждан обеспечили удобными перевозками.

Ранее мы писали, что на маршруты в Петербурге в марте 2021 года выйдут 13 новых трамваев.

Фото: Piter.TV