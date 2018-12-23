В Петербурге в блинчиках с мясом почти нет начинки

Так как нет национального стандарта производства приготовления блинчиков с мясом, то каждый производитель делает по-своему.

Общественная организация потребителей "Общественный контроль" в преддверии Масленицы решила проверить качество замороженных блинчиков с мясом. В ходе проверки специалисты выяснили, что производители уж очень мало кладут начинки в блинчики.

Продукция, выпускаемая под сетевыми торговыми марками, чаще всего оказывается ненадлежащего качества. Это видно и по регулярным проверкам "Общественного контроля", это отмечали и мы в своей лаборатории. В одном из образцов вообще не оказалось начинки. Хотя, по информации изготовителя, на упаковке ее должно было быть не меньше 20%. Ирина Асфондьярова, доцент Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Так как нет национального стандарта производства приготовления блинчиков с мясом, то каждый производитель делает по-своему. Поэтому покупать блинчики лучше в прозрачной упаковке, чтобы оценить внешний вид и прочитать состав продукта.

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