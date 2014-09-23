В Петербурге проверили ход работ в сквере Десантников с армейским плацем

В центре появится плац с разметкой взлётной полосы, а осенью установят стелу к 85-летию ВДВ

Члены общественного совета комитета по благоустройству Санкт-Петербурга проверили ход работ в сквере Десантников в Красносельском районе. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Петриченко в своём Telegram-канале.

В сквере Десантников создают тематическое пространство с элементами военной атрибутики. Центральная площадка будет напоминать армейский плац, а разметка на мощении повторит взлётно-посадочную полосу. По периметру установят скамейки, урны и фонари. Осенью планируется открытие стелы в честь 85-летия Воздушно-десантных войск.

Администрация Красносельского района намерена использовать сквер не только для военных мероприятий, но и для общегородских событий. Плац может стать зоной для спорта или танцев. Работы ведутся в рамках городской программы благоустройства.

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Фото: Telegram / Сергей Петриченко