Петербург проверили на готовность к весеннему половодью

Все сооружения находятся в работоспособном состоянии и функционируют в штатном режиме.

В семи районах Петербурга прошла проверка в рамках подготовки города к весенним паводкам. Специалисты провели осмотр городских гидротехнических сооружений и не выявили никаких нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

В результате осмотра все сооружения признали работоспособными и готовыми к паводкам. По словам специалистов, они функционируют в штатном режиме.

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Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию