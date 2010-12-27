В Петербурге проверили 82 ТЦ после пожара в Кемерове

За две недели в Петербурге сотрудники МЧС проверили 82 ТЦ.

Сегодня, 9 апреля, в Петербурге сотрудники МЧС завершили проверку безопасности торгово-развлекательных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Завершились масштабные проверки торгово-развлекательных центров, которые были инициированы Генеральной прокуратурой по поручению президента после трагического пожара в городе Кемерово. В течение двух недель сотрудники прокуратуры, ГУ МЧС России по Петербургу и других надзорных органов осуществляли совместные рейды по обследованию торгово-развлекательных комплексов. Всего в адресный список попали 82 объекта. Говорится в сообщении ведомства

Особое внимание при проверках уделялось работоспособности автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения. Были проверены эвакуационные пути и выходы, а также наличие в конструкциях фасадов горючих материалов.

При помощи средств инструментального контроля сотрудники испытательной пожарной лаборатории Петербурга проводили выборочное испытание узлов автоматической установки водяного пожаротушения и срабатывание пожарных извещателей, осуществляли визуальный осмотр технических средств пожарной автоматики. Также производился запуск автоматических систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и систем противодымной вентиляции. Заключили в пресс-службе

Такие проверки были проведены в результате крупного пожара в ТЦ в Кемерове 25 марта. Жертвами страшной трагедии стали 64 человека, 41 из них дети. Пострадали 79 человек, 27 из них - дети.

Фото: пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу