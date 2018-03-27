Экспертизу причин возгорания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове проведут в Петербурге

Глава СК России заявил о назначении экспертизы по делу о пожаре в Кемерове. Проверками займутся эксперты из Петербурга.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что экспертиза, которая установит точную причину пожара в Кемерово пройдет в Петербурге. Специалисты Северной столицы помогут жителям пострадавшего города разобраться в обстоятельствах гибели взрослых и детей в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом стало известно в ходе совещания спикера с президентом Владимиром Путиным.

Наиболее вероятными версиями считают два варианта трагедии. По одной из догадок, причиной возгорания послужила плохая электрика здания: пожар мог произойти из-за короткого замыкания на объекте. По второй (менее правдоподобной) неизвестные применили открытый огонь.

Чтобы установить фактический "скелет" произошедшего, назначены техническая, электротехническая и строительная экспертизы. Проверки будут организованы предприятиями, которые занимаются вопросами противопожарной безопасности Петербурга.

Видео: Инцидент Кемерово