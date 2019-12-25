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В Петербурге проведут ревизию велопарковок и анализ маршрутов
Сегодня, 14:57
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге проведут ревизию велопарковок и анализ маршрутов

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В Петербурге собираются стимулировать горожан пересаживаться с личного автотранспорта на общественный.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что в Петербурге проведут ревизию велопарковок и анализ маршрутов. Об этом заявил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

В Северной столице намерены пересадить горожан с личного автотранспорта на общественный. Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин заявил, что в этих ситуациях актуально развивать вело- и самокат-шеринг.

В Петербурге провели ревизию установленных в городе велопарковок и анализ маршрутов.

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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