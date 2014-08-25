В Петербурге проведут клинические испытания лекарства для лечения рака груди

Препарат представляет собой противоопухолевое лекарственное средство, использовать его можно как в режиме монотерапии, так и комбинации с другими методами лечения.

Минздрав разрешил провести клинические испытания первого в России инновационного препарата для лечения рака молочной железы. Его создали на основе генно-модифицированного онколитического вируса. Такой информацией поделился Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.

Препарат представляет собой противоопухолевое лекарственное средство, использовать его можно как в режиме монотерапии, так и комбинации с другими методами лечения.

Клинические испытания будут проходить в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Петрова в Петербурге. В ходе испытаний будут оценивать безопасность, переносимость и фармакокинетику.

В ноябре стало известно, что ученые разрабатывают лекарство из антител для лечения коронавируса. По словам ученого Александра Гинцбурга, совсем скоро начнутся испытания препарата. Заболевшим COVID-19 будут давать антитела в виде лекарства.

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