Смольный утвердил перечень спортивных событий в Петербурге в 2021 году

Власти пояснили, что постановление нужно для того, чтобы эффективно организовать работу.

В 2021 году в Петербурге планируется провести 17 международных спортивных турниров. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Среди наиболее значимых мероприятий — финальный турнир Чемпионата Европы по футболу 2020, Международные соревнования по триатлону, первенство Европы по велоспорту-треку, XXXI традиционный легкоатлетический марафон "Белые ночи", Всероссийский день бега "Кросс нации" и другие. В перечень вошли как международные, так и региональные соревнования.

Документ нужен для того, чтобы обеспечить слаженную работу органов государственной власти, эффективно использовать материальную базу, бюджетные средства, организовать работу судейских бригад.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что болельщиков Евро-2020 в Петербурге будут перевозить на шести автобусах-шаттлах.

Фото: Piter.TV