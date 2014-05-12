Болельщиков Евро-2020 в Петербурге будут перевозить на шести автобусах-шаттлах

Автобусы будут курсировать между аэропортом, вокзалами, Крестовским островом и станциями метро.

Во вторник, 9 марта, в комитете по транспорту прошло совещание, на котором обсуждалась подготовка объектов транспортной инфраструктуры, которая будет задействована на чемпионате Европы по футболу. Напомним, что до его начала осталось меньше ста дней.

Чиновники определили список объектов, в который вошли "Пулково", 5 железнодорожных вокзалов, автовокзал, пассажирский порт и все станции метро. Для болельщиков сформировали 6 маршрутов шаттлов и два трамвайных маршрута. Автобусы буду курсировать между аэропортом, Московским вокзалом, Крестовским островом и станциями метро.

Кроме того специалисты уделят особое внимание мостам, путепроводам, тоннелям, эстакадам.

Ранее мы писали, что Петербургу выделят почти 800 млн рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году.

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