  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге против гриппа привито более миллиона человек
Сегодня, 20:52
125
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге против гриппа привито более миллиона человек

0 0

В этом году планируется привить не менее 60% горожан.

В Петербурге против гриппа привито более 1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

По данным на 4 октября, в городе привились 1 068 294 человека (в том числе 113 099  детей) – 19,8% населения. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний  ОРВИ не зарегистрировано.

пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

В пресс-службе ведомства добавили, что в этом году планируется привить не менее 60% горожан. В прошлом году прививку от гриппа сделали 61,39% петербуржцев.

Вакцинация от гриппа началась в Петербурге 30 августа. Для вакцинации при себе нужно иметь медицинский полис и паспорт. Прививка делается бесплатно.

Фото: pexels.com

Теги: грипп, прививка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии