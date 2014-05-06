В Петербурге против гриппа привито более миллиона человек

В этом году планируется привить не менее 60% горожан.

В Петербурге против гриппа привито более 1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным на 4 октября, в городе привились 1 068 294 человека (в том числе 113 099 детей) – 19,8% населения.

В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано. пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

В пресс-службе ведомства добавили, что в этом году планируется привить не менее 60% горожан. В прошлом году прививку от гриппа сделали 61,39% петербуржцев.

Вакцинация от гриппа началась в Петербурге 30 августа. Для вакцинации при себе нужно иметь медицинский полис и паспорт. Прививка делается бесплатно.

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