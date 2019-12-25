В Петербурге протестировали первое беспилотное такси с новой технологией self-driving

Новшество этой беспилотной системы заключается в отказе от использования HD-карт.

Первое беспилотное такси с новым подходом к технологии self-driving успешно протестировали в Петербурге. Об этом ТАСС сообщила компания-разработчик искусственного интеллекта для беспилотника Ralient.

Новшество этой беспилотной системы заключается в отказе от использования HD-карт (точная модель улицы в 3D-пространстве). Для данной технологии можно использовать обычные навигационные карты.

Также в беспилотниках отказались от лидаров, которые плохо работают при минусовой температуре, в снег и дождь, при тумане не работают вовсе. Отказ от лидаров стал возможен благодаря применению модуля трехмерного распознавания. Это в том числе помогло снизить стоимость разработки.

Тестовые испытания проводились без вмешательства водителя. В перспективе максимальная скорость беспилотника составит 110 км/ч. Такой автомобиль может работать при температуре от -20 до +50 градусов при любой погоде.

Ранее в России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем.

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