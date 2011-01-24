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В Петербурге простились с рядовым Тимофеем Ведутой
Сегодня, 16:10
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В Петербурге простились с рядовым Тимофеем Ведутой

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Его наградили орденом Мужества посмертно.

Смольный 24 июня сообщил о смерти рядового Тимофея Ведута, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Тимофей Алексеевич вырос в Городе воинской славы Колпино. Он выбрал делом своей жизни мужественную и благородную профессию, служил Родине в Вооруженных Силах.

рассказал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник выразил свои соболезнования семье солдата. С военнослужащим простились с воинскими почестями. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Редакция Piter.tv выражает соболезнования родным и близким погибшего. 

Также сегодня стало известно о смерти младшего сержанта Абдулла Авезова.

Фото: Pexels

 

Теги: погибший, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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