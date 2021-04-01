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В Петербурге простились с младшим сержантом Авезовым
Сегодня, 15:01
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В Петербурге простились с младшим сержантом Авезовым

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Раскрывать возраст погибшего в Смольном не стали.

Стало известно о еще одном погибшем петербуржце в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 24 июня.

Военнослужащего зовут Абдулла Камалович Авезов. Свои соболезнования выразил губернатор Александр Беглов.

Редакция Piter.tv выражает свои соболезнования родным и близким погибшего. 

Сегодня ровно 4 месяца с начала спецоперации на Украине. Глава ДНР Денис Пушилин сказал на Петербургском экономическом форуме о том, что надеется, что военные действия удастся завершить до конца этого года. 

Фото: Pexels 

Теги: военный, погибший, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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