В Петербурге простились с депутатом ЗакСа Павлом Зеленковым

В четверг в Петербурге прошла гражданская панихида, а также похороны политика.

Траурная церемония прощания с депутатом Законодательного собрания Петербурга Павлом Зеленковым прошла в Мариинском дворце. Об этом сообщил "Петербургский дневник" 13 июня.

Проститься с парламентарием пришли близкие и коллеги.

В 14 часов на Волковском кладбище состоялись похороны.

Напомним, народного избранника не стало 11 июня. Ему было 50 лет. Он был членом фракции "Единая Россия", членом бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Ранее Piter.TV сообщил о смерти политика.

Фото: assembly.spb.ru