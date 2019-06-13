  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге простились с депутатом ЗакСа Павлом Зеленковым
Вчера, 15:48
415
nadezhda_sib

В Петербурге простились с депутатом ЗакСа Павлом Зеленковым

0 0

В четверг в Петербурге прошла гражданская панихида, а также похороны политика.

Траурная церемония прощания с депутатом Законодательного собрания Петербурга Павлом Зеленковым прошла в Мариинском дворце. Об этом сообщил "Петербургский дневник" 13 июня. 

Проститься с парламентарием пришли близкие и коллеги. 

В 14 часов на Волковском кладбище состоялись похороны. 

Напомним, народного избранника не стало 11 июня. Ему было 50 лет. Он был членом фракции "Единая Россия", членом бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Ранее Piter.TV сообщил о смерти политика

Фото: assembly.spb.ru

Теги: единая россия, законодательное собрание, павел зеленков, похороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии