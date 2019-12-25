В Петербурге проснулись безногие ящерицы из Красной книги

Наибольшая вероятность встретить веретеницу — зимой.

Под Петербургом проснулись веретеницы. Ящерицы занесены в Красную книгу Северной столицы. Об этом в своей группе в "ВКонтакте" рассказал биолог Павел Глазков.

В отличие от змей веретеницы могут моргать. Ее длина составляет около 30 см. В случае опасности безногая ящерица обламывает и отбрасывает длинный хвост. Она ведет ночной образ жизни, поэтому встретить днем ее крайне тяжело. Живет под бревнам, камнями или в лиственной подстилке.

Ящерица питается дождевыми червями, личинками жуков, многоножками.

Ранее Piter.TV показал проснувшихся гадюк.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков