На Васильевском острове прошло открытие экологического турнира для молодежи

Сбором отходов занялись более 100 участников.

В субботу, 29 августа на Васильевском острове прошло открытие молодежного экологического турнира "Летний Кубок Чистоты". Об этом сообщил аппарат вице-губернатора города Александра Бельского.

Кроме того, в рамках турнира состоялись командные соревнования "Чистые Игры". Участники занялись отчисткой территорий от мусора и разделением отходов. Их успехи подсчитывались в реальном времени с помощью мобильного приложения.

Отметим, что всего в состязании приняли участие более 100 юношей и девушек. Сбор мусора прошел в 21 пункте Василеостровского, Выборгского, Калининского, Колпинского, Кировского, Красногвардейского, Красносельского, Курортного, Московского, Невского, Петродворцового, Приморского, Пушкинского и Фрунзенского районов.

Итоги мероприятий будут подведены в воскресенье. Команды-победители получат ценные призы.

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Фото: ВКонтакте / cleangames_spb