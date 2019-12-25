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Первокурсники ВКА имени Можайского приняли присягу
Сегодня, 14:12
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Первокурсники ВКА имени Можайского приняли присягу

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Участие в церемонии приняли свыше тысячи новобранцев.

В субботу, 29 августа, более тысячи курсантов-новобранцев Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли присягу на специальной базе в поселке Лехтуси. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Законодательного собрания.

На торжественной церемонии присутствовал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Он выразил признательность будущим офицерам и их родителям и подчеркнул, что академия считается одной из лучших мировых военных учреждений.

Отметим, что принятие присяги прошло с учетом противоэпидемических мероприятий.

Ранее мы рассказали о том, что доля иногородних студентов в Петербурге возросла до 73%.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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