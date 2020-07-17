В Петербурге прошла третья репетиция Главного военно-морского парада

Корабли во время репетиции прошли маршрут с заданной скоростью 9 узлов по утвержденному курсу.

Подготовка к Главному военно-морскому параду, который состоится в день ВМФ РФ, 26 июля, идет полным ходом. Около 20 кораблей и катеров нового поколения 17 июля приняли участие в третьей репетиции.

Корабли во время репетиции прошли маршрут с заданной скоростью 9 узлов по утвержденному курсу, отработали движение в составе тактической группы, чтобы продемонстрировать свою выучку на главном смотре военно-морских сил. В пятницу, 17 июля, в репетиции участвовали корабли противоминной обороны "Владимир Емельянов" и "Александр Обухов", катера "Юнармеец Дагестана", "Валерий Федянин", малые ракетные корабли "Советск", "Великий Устюг" и "Мытищи" и другие. Ход тренировки контролировал контр-адмирал Вячеслав Родионов, командир Ленинградской военно-морской базы.

В праздновании 26 июля будут задействованы порядка 200 боевых кораблей различного класса, свыше 100 единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих.

Ранее петербуржцев предупредили о мошенниках, продающих билеты на парад в день ВМФ.

Видео: Piter.TV