На Дворцовой площади прошла репетиция парада Победы

Военные готовятся к празднованию 74-й годовщины победы над нацистской Германией.

Утром 25 апреля в центре Петербурга прошла репетиция парада Победы. Сотни военнослужащих ЗВО выстроились на Дворцовой площади, чтобы подготовиться к празднованию 74-й годовщины победы над нацистской Германией. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

На записи видно, как несколько военных маршируют вдоль Дворцовой площади под песню "Вставай, страна огромная". Солдаты отрабатывают слаженность действий, чтобы во время самого парада 9 мая не возникло никаких конфузов.

В общей сложности ЗВО запланировало пять репетиций. В следующий раз в Петербург приедет боевая техника. Генеральный прогон запланирован на 7 мая.

Ранее мы писали, что в Петербурге утвердили программу мероприятий в городе ко Дню Победы.

Видео: Piter.TV