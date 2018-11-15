На Театральной площади прошла первая примерка новогодних украшений

В Петербурге вечером 24 октября прошла первая примерка новогодних украшений. Петербуржцы заметили рабочих, которые устанавливали праздничный декор на фонарные столбы на Театральной площади. Об этом сообщил 78.ru.
Основной этап украшения города к Новому году стартует 1 ноября. Тематика, как и в прошлом году – "Театр". К Новому году и Рождеству украсят все 18 районов Северной столицы.
Демонтаж украшений состоится 15 января 2020 года.
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Фото: pixabay
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