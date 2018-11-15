  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Театральной площади прошла первая примерка новогодних украшений
Сегодня, 9:15
99
nastya960

На Театральной площади прошла первая примерка новогодних украшений

0 0

Основной этап украшения города к Новому году стартует 1 ноября.

В Петербурге вечером 24 октября прошла первая примерка новогодних украшений. Петербуржцы заметили рабочих, которые устанавливали праздничный декор на фонарные столбы на Театральной площади. Об этом сообщил 78.ru.

Основной этап украшения города к Новому году стартует 1 ноября. Тематика, как и в прошлом году – "Театр". К Новому году и Рождеству украсят все 18 районов Северной столицы.

Демонтаж украшений состоится 15 января 2020 года.

В парке Победы появятся большие фигуры ангелов

Фото: pixabay

Теги: новогодние украшения, новый год, театральная площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии